I tifosi della Recanatese, pur rimanendo pochi, si sono riuniti per fare i conti sui risultati del girone di ritorno, evidenziando un andamento negativo. La squadra mostra segnali di difficoltà e i sostenitori, nonostante tutto, continuano a seguire con attenzione le vicende della squadra. La situazione attuale ha portato i tifosi a riflettere sui recenti sviluppi e sulle prospettive future.

I tifosi, almeno quei pochi rimasti e sui quali, detto per inciso, si può fare sempre affidamento a prescindere dalle sorti della "beneamata", si sono messi a fare una botta di conti, giusto per aumentare il coefficiente del loro sconforto. Già perché se vai a vedere i numeri del cammino recente delle Recanatese le conclusioni che si possono trarre sono desolanti. La classifica d’altronde è lampante con il quart’ultimo posto in coabitazione con il Chieti, la retrocessione diretta distante 5 punti (e meno male la penalizzazione della Sammaurese) mentre l’approdo della salvezza sta diventando una chimera, lontana com’è di 9 lunghezze. Altre... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Allarme. Recanatese, male il girone di ritorno

Scandone Avellino a Viterbo: esame di maturità al Pala Malè per l'inizio del girone di ritornoDopo una settimana caratterizzata da diversi cambiamenti sotto il profilo tecnico e che ha visto la società salutare Quarisa e Beck e ingaggiare il...

Ancona trionfa a Recanatese 4-2: doppietta Pecci e vetta consolidata nel girone D. Omaggio toccante a Ruspantini.L’Ancona ha sfatato un tabù che durava da anni, conquistando una vittoria esterna per 4-2 contro la Recanatese in una partita ricca di emozioni e...