Allarme in Serie A | c’è la carestia Sono tutti affamati di gol

In Serie A si registrano segnali di carenza di reti, con molti attaccanti che faticano a raggiungere la doppia cifra di gol stagionali. Questa soglia, considerata un minimo standard per i bomber, rappresenta spesso un metro di valutazione delle loro prestazioni. La situazione evidenzia una fase di flessione offensiva in diversi club, con i numeri che confermano la difficoltà di trovare la via del gol.

Arrivare in doppia cifra di gol in un campionato è bene o male la richiesta minima che si fa a un attaccante: un traguardo che non vuol dire nulla in sé, ma che tutto sommato è un certificato di qualità. La Serie A, in tal senso, è la peggiore d'Europa, a questo punto dell'annata sportiva: solo un calciatore, Lautaro Martinez, ha scollinato quota 10 dopo 27 giornate, due terzi di campionato. Con i suoi 14 gol guarda da lontano altri 4 colleghi fermi a 9: Nico Paz e Douvikas del Como, Hojlund del Napoli e Leao del Milan. Negli altri campionati europei la situazione è ben diversa. In Inghilterra ce ne sono 8 in doppia cifra, con una giornata in più disputata, ma già in Spagna ne troviamo 8 con un turno in meno (26): nelle leghe con 18 partecipanti, Francia e Germania, troviamo rispettivamente 5 e 9 giocatori in doppia cifra, in 24 giornate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

