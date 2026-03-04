Allarme bomba a Roma per una valigia sospetta in via Sistina | è il quinto in poche ore

A Roma, questa mattina, è stato segnalato un allarme bomba in via Sistina a causa di una valigia sospetta. Sul luogo sono intervenuti gli artificieri per accertamenti. Si tratta del quinto allarme di questo tipo verificatosi nelle ultime ore nella città. Le forze dell'ordine stanno gestendo la situazione e verificando la natura del pacco. La zona è stata evacuata durante le operazioni di sicurezza.

