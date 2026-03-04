Allarme 007 con escalation in Iran cresce rischio terrorismo

Gli apparati di intelligence segnalano che l’aumento delle tensioni in Iran ha portato a una crescita del rischio di terrorismo. La situazione nel paese si è intensificata, con un’escalation che preoccupa le autorità. Non sono stati forniti dettagli sulle azioni specifiche o sui gruppi coinvolti, ma la preoccupazione riguardo a possibili minacce è stata confermata.

Con l'escalation della guerra in Iran — avvertono gli apparati di intelligence — aumenta il rischio di terrorismo. Servizio di Antonella Mazza Teruel. TG2000.

Nella relazione annuale dell'intelligence si legge che l'ampliamento del conflitto mediorientale potrebbe far propagare la minaccia terroristica.

Dal rischio terrorismo in Italia ed in Europa, che aumenta con la guerra all'Iran, al crescente fenomeno dei minori radicalizzati; dalla minaccia ibrida sempre più pervasiva di Russia e Cina.

La situazione in Iran alimenta tensioni internazionali e fa temere un'escalation che può avere un impatto anche sulla minaccia terroristica.