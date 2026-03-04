Alla vista della pattuglia tenta di scappare ma viene fermato | aveva 20 grammi di cocaina

Un uomo a bordo di un'auto in viale Le Corbusier, a Latina, ha tentato di scappare quando ha visto una pattuglia di polizia. Dopo un breve inseguimento, è stato fermato e trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, mentre maneggiava un involucro. Gli agenti della squadra mobile, impegnati in un controllo di routine, hanno così fermato il veicolo e sequestrato la sostanza.

Era in viale Le Corbusier, a Latina, a bordo di un'auto, ed era intento a maneggiare un involucro. Gli investigatori della squadra mobile, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno subito sospettato che si potesse trattare di droga. Alla vista della polizia l'uomo ha poi cercato di sottrarsi al controllo e ha imboccato contromano l'ingresso di un parcheggio nel quartiere del capoluogo. L'intervento immediato della pattuglia, con un'inversione di marcia della prima auto e il supporto di un secondo equipaggio, ha però permesso di bloccarlo. Durante le fasi degli accertamenti, il conducente, un italiano di 35 anni, ha cercato di disfarsi dell'involucro lanciandolo all'interno dell'abitacolo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

