Alessia Pifferi la procura generale vuole l' ergastolo Orrore su un essere fragile

La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo l’ergastolo per Alessia Pifferi, condannata a 24 anni per l’omicidio della figlioletta di 18 mesi. La decisione segue la condanna in appello, e l’ufficio giudiziario ritiene che la pena inflitta sia insufficiente. La vicenda riguarda un grave episodio di cronaca che ha suscitato grande attenzione.

Ottenere l'ergastolo per Alessia Pifferi. È l'obiettivo della Procura generale di Milano che ha fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello con cui la donna è stata condannata a 24 anni per l'omicidio della figlioletta di 18 mesi. La corte d'Assise d'Appello ha concesso alla donna le attenuanti generiche, ritenendole " equivalenti " all'unica aggravante rimasta, quella del vincolo parentale. Oltre al ricorso della sostituta pg Lucilla Tontodonati c'è quello della parte civile, ovvero la nonna e la zia della piccola, rappresentate dall'avvocato Emanuele De Mitri. Nel ricorso della procura generale si legge che la bimba è stata abbandonata "da sola in casa, prigioniera di un lettino da cui non poteva uscire", per "quasi sei giorni". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

