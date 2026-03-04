Alessandro Nervegna entra in Ferrero Core come amministratore delegato

Ferrero annuncia la nomina di Alessandro Nervegna come nuovo amministratore delegato. La società ha scelto questa modifica nella governance per garantire continuità e favorire lo sviluppo aziendale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo importante nel processo di rinnovamento interno dell’azienda. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale della società.

Ferrero rinnova la propria governance con una doppia nomina nel segno della continuità e dello sviluppo. Il gruppo ha annunciato la designazione di Alessandro Nervegna come amministratore delegato di Ferrero Core, con la responsabilità di guidare la crescita delle categorie strategiche. Nervegna subentra a Lapo Civiletti, che manterrà il ruolo di vicepresidente di Ferrero International e assumerà la presidenza di Ferrero Ice Cream e del nuovo progetto W.K. Kellogg Co. La decisione è stata approvata dal consiglio d'amministrazione l'11 febbraio 2026 e diventerà operativa dal 1° settembre 2026.