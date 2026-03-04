Alert per integratori di moringa in capsule 7 casi di salmonellosi in Usa

In gli Stati Uniti sono stati segnalati sette casi di salmonellosi collegati a integratori di moringa in capsule. Il sistema di allerta rapido sulla sicurezza degli alimenti (Rasff) della Commissione europea ha diffuso l'avviso. Nessuna informazione sui dettagli dei pazienti o sui marchi coinvolti. Le autorità stanno monitorando la situazione e indagando sull’origine del problema.

(Adnkronos) – Il sistema di allerta rapido sulla sicurezza degli alimenti (Rasff) della Commissione europea, tramite la European Food Safety Authority (Efsa), è venuto a conoscenza di un focolaio di salmonellosi resistente a molteplici antibiotici verificatosi negli Usa, correlato al consumo di un integratore a base di capsule di moringa in polvere a marchio 'Rosabella'.