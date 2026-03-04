Alert per integratori di moringa in capsule 7 casi di salmonellosi in Usa

Da webmagazine24.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In gli Stati Uniti sono stati segnalati sette casi di salmonellosi collegati a integratori di moringa in capsule. Il sistema di allerta rapido sulla sicurezza degli alimenti (Rasff) della Commissione europea ha diffuso l'avviso. Nessuna informazione sui dettagli dei pazienti o sui marchi coinvolti. Le autorità stanno monitorando la situazione e indagando sull’origine del problema.

(Adnkronos) – Il sistema di allerta rapido sulla sicurezza degli alimenti (Rasff) della Commissione europea, tramite la European Food Safety Authority (Efsa), è venuto a conoscenza di un focolaio di salmonellosi resistente a molteplici antibiotici verificatosi negli Usa, correlato al consumo di un integratore a base di capsule di moringa in polvere a marchio 'Rosabella'.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Mers colpisce ancora, alert Oms: 19 casi e 4 morti nel 2025 di cui 2 su viaggiatori rientrati in Francia(Adnkronos) – Alert dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) diffuso oggi, mercoledì 24 dicembre, per la Mers (sindrome respiratoria...

Leggi anche: Morbillo, dagli aeroporti Usa alle scuole di Londra: dilagano gli alert

Contenuti utili per approfondire Alert per integratori di moringa in....

Temi più discussi: Malattie rare, risposte concrete: la missione quotidiana di PIAM Farmaceutici; L’e-commerce entra nella fase del mercato dell’attesa; Suicidio tra adolescenti: Instagram invierà alert ai genitori per ricerche su autolesionismo; La melatonina fa male al cuore? Cosa dice davvero la ricerca.

alert per integratori diIscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto AlimentareAllerta per l'integratore di moringa Rosabella collegato a un focolaio di Salmonella antibiotico-resistente negli USA ... ilfattoalimentare.it

Integratori. Alert del Ministero della Salute su prodotti dalla Cina con sostanze farmacologicamente attive non autorizzateAttraverso il sistema di allerta europeo Rasff è stata segnalata dalle Autorità Spagnole la presenza di sostanze farmacologicamente attive quali sildenafil e tadalafil non autorizzate in diversi ... quotidianosanita.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.