Albana Dei 2025 | Tre Monti vince due volte con Vitalba

La serata ha visto la vittoria di Tre Monti con Vitalba nel concorso Albana Dei 2025, evento dedicato alla celebrazione del vitigno simbolo della Romagna. La manifestazione ha attirato appassionati e operatori del settore, riunendo diverse etichette che hanno presentato le proprie interpretazioni dell’Albana. Tra le aziende partecipanti, Tre Monti si è distinta con due riconoscimenti, consolidando la sua presenza nel panorama enologico regionale.

La Romagna ha celebrato la sua identità più profonda attraverso il bianco simbolo della regione, l’Albana, in una serata che ha unito tradizione e innovazione. Al Ridotto del teatro Ebe Stignani di Imola si è svolta la cerimonia di proclamazione dei premi Albana Dèi 2025, un evento che funge da osservatorio sulle nuove interpretazioni enologiche. Il successo della manifestazione risiede nella capacità di coniugare la qualità produttiva con la consapevolezza territoriale. Il premio principale, affidato alla giuria tecnica, è andato al vino ‘Vitalba’ 2024 prodotto da Tre Monti a Imola, confermando l’eccellenza locale. Anche il pubblico ha espresso la sua preferenza per lo stesso prodotto, assegnandogli il riconoscimento ‘L’Indigeno del cuore’. 🔗 Leggi su Ameve.eu

