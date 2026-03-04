Alba Parietti capricciosa a Sanremo 2026 la replica | Ho preteso che non venisse intervistata così

Alba Parietti è stata protagonista a Sanremo 2026, evento che segue un lungo rapporto con la manifestazione. Durante la kermesse, si è verificata una discussione pubblica riguardo a un'intervista, con Parietti che ha spiegato di aver richiesto che non venisse condotta in un certo modo. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti all’evento.

A Sanremo 2026, Alba Parietti è stata tra le protagoniste del piccolo schermo: lungo è, del resto, il suo legame con la kermesse, che conosce molto bene. Tra le più famose habitué del Festival, per il 2026 è stata l'inviata de La Vita in Diretta, un ruolo rivestito per la prima volta che ha conquistato e difeso con le unghie e con i denti. Dopo la diffusione di un'indiscrezione (avrebbe fatto piangere i lavoratori del programma), la Parietti ha deciso di replicare con una dichiarazione ferma, proteggendo la sua professionalità (e quella di Serena Brancale).

“Non ho mai nascosto i ‘ritocchini’. La bocca non è venuta come avrei voluto ma ho imparato a conviverci. A Sanremo non ho la carta ma ‘le gambe d’identità’: parla Alba PariettiDritta e schietta come sempre, la conduttrice ha raccontato la sua prossima esperienza al Festival come inviata de La Vita in Diretta e ha parlato di...

Alba Parietti, il retroscena sui capricci a Sanremo: «Ho preteso rispetto per Serena Brancale»Sanremo 2026 si è concluso ma gli strascichi delle polemiche e i gossip no. L'ultima indiscrezione riguarda Alba Parietti e i ... msn.com

