Alatri Al via Meravigliose letture | voci note e storie in cerca di giovani ascoltatori

Alatri ha avviato il progetto “Meravigliose letture: voci, note e storie in cerca di giovani ascoltatori” presso la Biblioteca Comunale Luigi Ceci. L’iniziativa si rivolge ai bambini e mira a promuovere la lettura attraverso incontri dedicati, coinvolgendo narratori e figure professionali del settore. L’obiettivo è avvicinare i più giovani al mondo dei libri e delle storie, utilizzando spazi e risorse della biblioteca comunale.

Ha preso avvio presso la Biblioteca Comunale Luigi Ceci il progetto "Meravigliose letture: voci, note e storie in cerca di giovani ascoltatori", un percorso educativo e culturale rivolto al mondo dell'infanzia e pensato per valorizzare gli spazi, le competenze e il patrimonio librario della.