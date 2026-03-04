Sono aperte le iscrizioni a un corso gratuito dedicato a imparare a fare teatro, promosso dal progetto

Sono aperte le iscrizioni al nuovo percorso formativo gratuito del progetto "Custodi di Comunità: archivi e biblioteche per il benessere e il territorio" coordinato e gestito dall’Unione Comuni Garfagnana, in quanto capofila e beneficiario dell’intervento, e realizzato con fondi europei nell’ambito della programmazione regionale FSE+ 2021-27. Dopo il successo dei primi due corsi dedicati a welfare culturale e archivistica, è in partenza il nuovo ciclo di incontri "Fare Teatro: come risposta all’isolamento dei giovani" presso la sede Ciaf "Vladimiro Zucchi" a Migliano di Fosciandora. Un totale di otto lezioni interattive, dal 2 al 29 aprile dalle 16 ore 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via un corso per imparare a "Fare teatro"

