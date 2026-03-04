Al teatro di Orsogna va in scena Marina il monologo tratto dal racconto di Dacia Maraini
Al teatro di Orsogna si tiene lo spettacolo “Marina”, un monologo tratto dal racconto di Dacia Maraini. La rappresentazione fa parte della rassegna “Il Teatro Intorno a Te”, che si svolge al Teatro Camillo De Nardis. La stagione teatrale è organizzata dai Guardiani dell’Oca, con la direzione artistica di Zenone Benedetto e il supporto del Comune di Orsogna.
Venerdì 6 marzo, alle ore 21, vi aspetta uno spettacolo intenso e coinvolgente, ovvero "Marina", monologo scritto e interpretato dalla bravissima Lorenza Sorino e prodotto da Unaltroteatro – Effimera Produzioni. Il testo è tratto dal racconto di Dacia Maraini, "Marina è caduta per le scale", che fa parte della raccolta "L'Amore rubato". In scena una storia attualissima: il giovane dottor Lenti si trova a curare più volte al pronto soccorso la giovane Marina Savina, per lividi ed ecchimosi che dice di essersi procurata a causa d'incidenti domestici, come la caduta dalle scale.
