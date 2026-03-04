Al teatro di Orsogna va in scena Marina il monologo tratto dal racconto di Dacia Maraini

Al teatro di Orsogna si tiene lo spettacolo “Marina”, un monologo tratto dal racconto di Dacia Maraini. La rappresentazione fa parte della rassegna “Il Teatro Intorno a Te”, che si svolge al Teatro Camillo De Nardis. La stagione teatrale è organizzata dai Guardiani dell’Oca, con la direzione artistica di Zenone Benedetto e il supporto del Comune di Orsogna.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Venerdì 6 marzo, alle ore 21, vi aspetta uno spettacolo intenso e coinvolgente, ovvero “Marina”, monologo scritto e interpretato dalla bravissima Lorenza Sorino e prodotto da Unaltroteatro – Effimera Produzioni. Il testo è tratto dal racconto di Dacia Maraini, “Marina è caduta per le scale”, che fa parte della raccolta “L’Amore rubato”. In scena una storia attualissima: il giovane dottor Lenti si trova a curare più volte al pronto soccorso la giovane Marina Savina, per lividi ed ecchimosi che dice di essersi procurata a causa d’incidenti domestici, come la caduta dalle scale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

"Calvello il Bastardo": al Teatro Don Bosco va in scena lo spettacolo tratto dal primo (dimenticato) romanzo di NatoliLo spettacolo si tiene domenica 1 marzo al Teatro Don Bosco Ranchibile di Palermo.

La vecchiaia non è una malattia: Dacia Maraini al Teatro di DocumentiCosa: Un dialogo tra la scrittrice Dacia Maraini e la drammaturga Stefania Porrino, seguito dalla rappresentazione dello spettacolo Quando verrà la...

Contenuti e approfondimenti su Dacia Maraini

Dacia Maraini, incontro e spettacolo al Teatro delle DonneIl 17 febbraio al teatro Goldoni Manuela Kustermann e Maximilian Nisi portano in scena Il gioco dell’universo ... msn.com

Dacia Maraini, al teatro Goldoni un confronto intenso su origini, paura, libertàFirenze, 17 febbraio 2026 – Un confronto intenso su origini, paura, libertà e costruzione dell’identità ha preceduto, al teatro Goldoni, la messa in scena de Il Gioco dell’Universo, il biopic ... lanazione.it