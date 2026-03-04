Al Niguarda di Milano c' è una nuova piscina per la riabilitazione

Oggi è stata inaugurata al Niguarda di Milano una nuova piscina dedicata alla riabilitazione dell’Unità spinale unipolare. L’evento ha incluso la presentazione dei lavori di rinnovamento del reparto, che hanno portato a un miglioramento degli ambienti e delle attrezzature utilizzate per le terapie. La piscina rappresenta un intervento specifico per il settore della riabilitazione ospedaliera.

Durante la cerimonia di inaugurazione è stata annunciata l’attivazione di una postazione dell’Unità Spinale all’Arena Santa Giulia durante il periodo paralimpico Inaugurata oggi la nuova piscina dell'Unità spinale unipolare dell'ospedale Niguarda di Milano. Durante l'evento di inaugurazione sono stati illustrati i lavori di riqualificazione che hanno interessato il reparto con il miglioramento degli spazi e delle dotazioni dedicate alla riabilitazione. La cerimonia si è conclusa con la visita alla nuova struttura e il simbolico primo tuffo della campionessa paralimpica Giulia Ghiretti, medaglia d’oro a Parigi. La nuova piscina consentirà di potenziare l’idrokinesiterapia, fondamentale nei percorsi di recupero funzionale e autonomia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Cardiologia e Riabilitazione, nuova unità al DeltaUna presa in carico sempre più puntuale e completa per i pazienti cardiologici, sia nella fase acuta sia in quella cronica e un dialogo costante tra...

Un anno del centro di riabilitazione dell'Istituto Gresner: oltre 6.000 accessi e una nuova palestraUn anno di attività e numeri in forte crescita per il centro di riabilitazione dell'istituto Fortunata Gresner, che nel 2025 ha registrato 6.

