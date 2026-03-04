Al Cantelli un nuovo Concerto del Sabato con un omaggio a Clara Schumann

Sabato 7 marzo alle 17 al Conservatorio Cantelli di Novara si terrà un nuovo concerto del ciclo del Sabato, dedicato questa volta a Clara Schumann in occasione della Festa della donna. L’evento prevede un omaggio musicale con esecuzioni dal vivo, offrendo un momento di musica e riflessione in un contesto culturale locale. L’ingresso è aperto al pubblico interessato all’appuntamento.

Un omaggio ancora a Clara Schumann in occasione della Festa della donna è in programma sabato 7 marzo, alle 17, sempre al Conservatorio Cantelli di Novara. Sul palco dell'auditorium Fratelli Olivieri, il Trio in solo minore op. 17 (Giulia Zanza, flauto, Aurora Sciammetta, violoncello, Michelle Cerri, pianoforte). Seconda parte dedicata agli ottoni, Quartetto di tromboni ovvero Valentina Suraci, Salvatore Serra, Alessandro Di Verde, Gabriel Freitas, che spazieranno nelle trascrizioni operistiche toccando Rossini, Puccini, Verdi e Mascagni. Ingresso libero, e dalle 16.30 le narrazioni musicali di Alessandro Zignani. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Novara: al Cantelli un nuovo Concerto del SabatoSabato 13 dicembre, alle 17, proseguono i Concerti del Sabato al Conservatorio Cantelli di Novara.

Musica: al Cantelli un nuovo concerto del sabatoIl palco dell'auditorium sarà a disposizione di giovani talenti, con la prima parte del concerto affidata al flauto di Vittorio Nissotti e alla...

