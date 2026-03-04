Aiuto! Mio figlio è quasi adolescente | via al nuovo progetto per genitori a Napoli

Una nuova iniziativa a Napoli si rivolge ai genitori di bambini tra i 10 e i 14 anni, con l’obiettivo di fornire un supporto specifico per affrontare i cambiamenti di questa fase. La UOC di Neuropsichiatria infantile del Dipartimento di salute mentale dell’ASL Napoli 1 Centro ha annunciato il progetto “Aiuto! Mio figlio è (quasi) adolescente!”, un percorso di gruppo che mira a creare un ambiente di ascolto e confronto tra genitori.

La transizione dalla preadolescenza all'adolescenza rappresenta un periodo di profondi cambiamenti fisici, psicologici e relazionali. È l'età delle grandi domande identitarie – "Chi sono?", "Cosa faccio?", "Cosa sarò?" – e di un'oscillazione continua tra bisogno di autonomia e richiesta di protezione.

