AI in sanità | convegno al Parlamento Europeo per la chirurgia

Un convegno al Parlamento Europeo a Bruxelles ha riunito esperti e rappresentanti istituzionali per discutere dell’uso dell’intelligenza artificiale nella sanità. L’evento ha affrontato le applicazioni dell’IA nel settore chirurgico, evidenziando le potenzialità e le sfide legate alla sua integrazione. La riunione ha rappresentato un momento di confronto su un tema di crescente interesse nel campo medico e tecnologico.

Il dibattito sull'integrazione dell'intelligenza artificiale nel settore sanitario ha trovato una cornice istituzionale prestigiosa con lo svolgimento di un convegno tematico presso il Parlamento Europeo a Bruxelles. L'iniziativa, tenutasi il 3 marzo 2026, ha riunito esperti e istituzioni per analizzare le sfide e le opportunità della chirurgia assistita da algoritmi. Il evento è stato dedicato alla memoria del dottor Giovanni Scambia, ginecologo pioniere delle tecniche mediche avanzate scomparso circa un anno fa. L'assemblea ha la presenza di coordinatori come l'onorevole Valentina Palmisano e il professor Giulio Sozzi, che hanno guidato i lavori focalizzandosi sui vantaggi concreti per la salute pubblica.