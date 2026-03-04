L'uso dell'intelligenza artificiale in ambito militare sta crescendo rapidamente, con aziende come Claude e Palantir coinvolte nello sviluppo di tecnologie avanzate. Recentemente, l’Iran ha integrato queste soluzioni in operazioni di guerra su larga scala, segnando un nuovo capitolo nel campo militare. Gaza ha rappresentato una prova, mentre in Iran si è assistito alla prima applicazione su vasta scala di queste tecnologie.

Gaza è stata la prova generale, l’Iran la prima assoluta: l’intelligenza artificiale sbarca in un conflitto su larga scala come elemento integrante dello scenario militare e come apparato di proiezione operativa contro bersagli di primo piano. Nella Terza guerra del Golfo il battesimo su larga scala è arrivato. Lo si è visto con le operazioni iniziali della guerra che hanno inaugurato il conflitto, con l’attacco israelo-americano ai vertici del regime iraniano, l’eliminazione della Guida Suprema Ali Khamenei e degli alti capi militari di Teheran, e con la continua e metodica ricerca di obiettivi primari da parte del Centcom di Washington e dell’Israel Defense Force. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - AI in guerra: da Claude a Palantir, l’Iran come primo teatro della rivoluzione militare

Iran dopo Khamenei: i guardiani della rivoluzione al potere, dal regime teocratico al comando politico-militareRoma – “Morte al dittatore” gridavano i manifestanti durante le ultime rivolte in Iran, brutalmente represse.

Chi sono pasdaran, ayatollah e Guardiani della Rivoluzione: glossario dell’Iran per leggere la guerraRoma, 2 marzo 2026 - Parlare oggi dell’Iran implica fare i conti con un immaginario sedimentato, in cui dominano le immagini della guerra, del...

Tutto quello che riguarda AI in guerra da Claude a Palantir....

Temi più discussi: L’AI di Anthropic usata nei raid Usa contro l’Iran: la questione non è etica, ma istituzionale; Claude supera ChatGPT: così lo scontro con il Pentagono è diventato un successo commerciale (di A. Sarno); Anthropic, ultimatum del Pentagono: Nessun limite etico sull'uso militare dell'Ai. Washington convoca Amodei sui vincoli di Claude; L'esercito statunitense avrebbe utilizzato Anthropic Claude negli attacchi contro l'Iran.

Guerra e AI, fuga di utenti Usa dall’opportunista ChatGpt verso Claude che osa dire no a TrumpLe disinstallazioni dell'app di ChatGpt negli Stati Uniti sono aumentate del 295%, come rivelano i dati della società SensorTower ... blitzquotidiano.it

AI, politica e guerra in Iran: il caso Claude e le tensioni con TrumpClaude, l’intelligenza artificiale di Anthropic è protagonista di uno scontro con l'Amministrazione Usa, tra minacce di Trump e guerra in Iran. E oggi è andata in down. Che sta succedendo? iodonna.it

Il premier spagnolo rifiuta agli Usa l’uso delle basi militari, la startup tech nega la sua intelligenza artificiale Claude senza limiti al Pentagono, senza dimenticare Danimarca e Groenlandia facebook

Claude Monet. Dettaglio La Passeggiata x.com