Agropoli lavori non a norma al Lido Trentova | sequestro della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha sequestrato i lavori al Lido Trentova di Agropoli, interrompendo le attività dopo settimane di segnalazioni e discussioni. L’intervento è stato eseguito in seguito a controlli che hanno rilevato irregolarità nelle attività di ristrutturazione e ampliamento della struttura balneare. Le operazioni di sequestro sono state concluse senza ulteriori sviluppi.

Sigilli all'area interessata dalla demolizione e ricostruzione di un manufatto in cemento armato nei pressi della zona A sottoposta a vincoli paesaggistici. AGROPOLI – I lavori al Lido Trentova sono stati fermati dalla Guardia di Finanza al termine di un intervento scattato dopo alcune settimane di polemiche e segnalazioni. Le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro l'area interessata da lavori di demolizione e ricostruzione di un manufatto in cemento armato, apponendo i sigilli al cantiere. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'opera sarebbe stata realizzata con una modifica della sagoma originaria e in prossimità della zona A, area soggetta a particolari vincoli di tutela paesaggistica.