Agrivoltaico c’è il no | Non siamo un deserto

Nel comune di Casalgrande, i progetti di impianti fotovoltaici su campi agricoli sono stati respinti dalla maggioranza. I gruppi politici Noi per Casalgrande e Siamo Casalgrande hanno firmato una nota in cui affermano che la terra locale non può essere considerata un deserto. La decisione riguarda specificamente le proposte di installazione di pannelli solari nelle aree agricole del territorio.

La maggioranza del Comune di Casalgrande boccia i progetti fotovoltaici sui campi. I gruppi Noi per Casalgrande e Siamo Casalgrande in una nota ribadiscono che la terra di Casalgrande "non è un deserto". I gruppi di minoranza del Pd e Voi per Casalgrande nei giorni scorsi avevano annunciato la presentazione in consiglio di "un pacchetto di proposte per ribadire una linea chiara: sì alla produzione di energia pulita, no al consumo di terreno agricolo fertile". Nel consiglio comunale di oggi verranno discusse due mozioni diverse sull'agrivoltaico: la maggioranza interviene dunque sul tema perché è "fondamentale fare chiarezza per non cadere nell'equivoco che si tratti di proposte simili.