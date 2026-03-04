Aggressioni a Torrette di Mercogliano fermato dai carabinieri

Nella mattinata di oggi a Torrette di Mercogliano, un giovane straniero ha aggredito diversi passanti e automobilisti lungo la strada, causando scompiglio tra le persone presenti. I carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno fermato il soggetto coinvolto. La situazione si è conclusa con l’arresto del ragazzo, che è stato condotto in caserma per le verifiche del caso.

Un giovane in stato confusionale ha aggredito passanti e automobilisti. Bloccato nelle vicinanze del supermercato Lidl. Sul posto anche i sanitari del 118 Mercogliano, 4 marzo 2026 – Momenti di tensione nella mattinata a Torrette di Mercogliano, dove un giovane straniero ha aggredito passanti e automobilisti lungo la strada, seminando panico tra chi si trovava in zona. A intervenire sono stati i carabinieri, che hanno intercettato e fermato il ragazzo nei pressi del supermercato Lidl della frazione. Al momento del fermo, il giovane si trovava in evidente stato confusionale, circostanza che ha reso necessaria anche la presenza di un'ambulanza del 118, intervenuta sul posto per valutarne le condizioni di salute.

