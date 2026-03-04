AFRO Fashion Association e Levi Strauss & Co insieme con Voices in Denim

L’AFRO Fashion Association e Levi Strauss & Co. collaborano per il progetto Voices in Denim, coinvolgendo anche l’organizzazione Voices in Denim. La partnership si concentra sulla sperimentazione nel mondo del denim, un tessuto che rappresenta un simbolo di uguaglianza e diritti civili. La tela di Genova diventa protagonista di questa iniziativa, evidenziando il ruolo del denim come mezzo di espressione e innovazione.

Trenta creativi Bipoc reinterpretano l’eredità Levi’s in un progetto artistico che sarà svelato a settembre 2026 durante la fashion week di Milano. Il denim si conferma territorio d’elezione per la sperimentazione. Simbolo di uguaglianza e diritti civili, la tela di Genova è protagonista del nuovo progetto Levi’s x AFA Voices in Denim. Promossa da AFA- AFRO Fashion Association e Levi Strauss & Co., l’iniziativa presentata durante l’ultima settimana della moda milanese, mette al centro artigianalità e creatività coinvolgendo trenta artisti BIPOC-Black, Indigenous, and People of Color. I creativi, basati in Italia e attivi nel fashion tra... 🔗 Leggi su Panorama.it

Jeffrey J. Jones II entra nel Cda di Levi StraussIl nuovo consigliere farà parte anche dei comitati per le Nomine e per il Capitale umano.

