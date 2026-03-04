Durante la puntata di Affari Tuoi del 4 marzo 2026, condotta da Stefano De Martino, le gemelle Ilaria e Letizia dalla Valle d'Aosta sono state protagoniste con il pacco numero 12. Dopo la trasmissione, entrambe sono state travolte da commenti e reazioni sui social, con alcune persone che le hanno definite prive di “anima”. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni tra gli spettatori.

Nella puntata di Affari Tuoi del 4 marzo 2026, condotta da Stefano De Martino, protagoniste sono le gemelle Ilaria e Letizia dalla Valle d'Aosta, con il pacco numero 12. Ilaria è pallavolista, Letizia insegna alla scuola primaria e gioca beach volley. De Martino apre con un appello ironico: servono più valdostani in candidatura.La partita parte male: dal pacco 15 escono 15.000 €, poi sfumano subito i 300.000 € e poco dopo i 75.000 €. Seguono uscite sfortunate (10.000 € e 20.000 € fuori). La prima offerta del Dottore è 20.000 €, rifiutata. Dopo vari tiri, i pacchi alti calano; le gemelle rifiutano anche 25.000 €, eliminando il podio (via 200.000 € e 100. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Ilaria e Letizia travolte dopo la puntata: "Senza anima", cosa è successo

Affari Tuoi, Cristiano è senza precedenti: cos'è successo dopo la puntataCristiano, caporeparto in un negozio di grandi elettrodomestici a Foligno (Umbria), è il protagonista della puntata di Affari Tuoi del 14 dicembre...

Ad Affari Tuoi, Ilaria e Letizia seguono il nonno: “Ha detto di prendere il pacco 5”, cos’è successo nel finaleNella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 4 marzo, la partita di Ilaria e Letizia che decidono di cambiare pacco dopo una serie di tiri sfortunati e...

Aggiornamenti e notizie su Affari Tuoi.

Temi più discussi: Ad Affari Tuoi, Ilaria e Letizia seguono il nonno: Ha detto di prendere il pacco 5, cos'è successo nel finale; Affari Tuoi, Ilaria e Letizia sfidano il Dottore e trionfano nel finale; Affari Tuoi, Stefano De Martino già cita Sanremo e scatena Martina Miliddi: Non ballerà da sola; Paola e Andrea perdono tutto ad Affari Tuoi: la puntata finisce male alla Regione fortunata.

Ad Affari Tuoi, Ilaria e Letizia seguono il nonno: Ha detto di prendere il pacco 5, cos’è successo nel finaleNella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 4 marzo, la partita di Ilaria e Letizia che decidono di cambiare pacco dopo una serie di tiri sfortunati e seguire ... fanpage.it

Affari tuoi, De Martino conduce di fretta (e canta Sanremo): Ho altro da fare. Poi il colpaccio delle gemelleNella nuova puntata del 4 marzo giocano le gemelle Ilaria e Letizia, che dopo una partita cominciata male tornano a casa con 50mila euro. De Martino conduce di corsa e si sposta su Rai 2 ... libero.it

Ad Affari Tuoi, Ilaria e Letizia seguono il nonno: "Ha detto di prendere il pacco 5", cos'è successo nel finale x.com

Io e il mio compare ci dobbiamo sbrigare stasera, che abbiamo altro da fare", ha scherzato Stefano De Martino durante la puntata del 4 marzo di Affari tuoi, lasciando intendere la sua doppia serata tra Rai 1 e Rai 2. La puntata ha visto come protagoniste Ilaria facebook