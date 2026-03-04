Adolescenti e non solo che chiedono aiuto psicologico all' Ai | segnali e dati in Friuli

In Friuli, sempre più adolescenti e persone di diverse età cercano supporto psicologico attraverso l'intelligenza artificiale. Spesso, chiedono aiuto con frasi come

Tra sollievo immediato e perdita di autonomia: il confine sottile dell'uso emotivo delle tecnologie cognitive. Cosa sappiamo (e cosa no) su dati, privacy, pregiudizi e interessi economici dietro le chat. Abbiamo parlato con qualcuno che ne fa uso e con una professionista dell'Ordine degli psicologi regionale “Sono triste, possiamo parlare?”“Certo. Mi dispiace che tu ti senta così. Vuoi raccontarmi cosa sta succedendo o da dove viene questa tristezza? Possiamo parlarne con calma. Non c’è fretta e non c’è giudizio qui. Ti va di dirmi se è qualcosa di recente o è una sensazione che ti accompagna da un po’?”“Mi sento di non valere nulla”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Gioco d’azzardo. In aumento tra i giovani: "Tanti i familiari che ci chiedono aiuto"In Emilia-Romagna nel 2024 si è giocato quasi 10,2 miliardi di euro, tra fisico e telematico, con una vincita di oltre otto miliardi di euro.

A Montereale il primo presidio scolastico dedicato al benessere psicologico degli adolescentiIn un contesto territoriale segnato da un crescente disagio giovanile, tra episodi di bullismo, comportamenti a rischio e primi casi di abuso di...

Aggiornamenti e notizie su Adolescenti e non solo che chiedono....

Temi più discussi: Gli effetti emotivi della tragedia di Crans Montana su adolescenti e genitori; Professione oratorio 2026 - 7° Convegno con gli educatori professionali dell'oratorio sul tema Adolescenti e ricerca di senso; Blog | Gino Cecchettin: quello che ho imparato dai giovani per combattere la violenza sulle donne - Alley Oop; Investing for Life Health Summit - VIII edizione.

Adolescenti (e non solo) che chiedono aiuto psicologico all'Ai: segnali e dati in FriuliTra sollievo immediato e perdita di autonomia: il confine sottile dell'uso emotivo delle tecnologie cognitive. Cosa sappiamo (e cosa no) su dati, privacy, pregiudizi e interessi economici dietro le ch ... udinetoday.it

Adolescenti e relazioni: 4 ragazzi su 10 mettono l’amicizia al primo posto. I dati del report Generazione Noi sfidano il mito della generazione solitariaIl report Generazione Noi, promosso da Ringo e realizzato dalla società Extreme su oltre 35.000 contenuti social in lingua italiana, fotografa le dinamiche relazionali degli adolescenti tra i 13 e i ... orizzontescuola.it

Il docente e scrittore è uno dei relatori del progetto Adolescenti questi alieni che, fino a maggio coinvolgerà 4 biblioteche di Milano per un ciclo di incontri dedicati a genitori di adolescenti e preadolescenti affrontando alcuni temi come rabbia, isolamento, distur x.com

Tra gli adolescenti più fragili, oltre il 40% teme di non potersi permettere l’università.Più di uno su 4 pensa di dover lasciare presto la scuola per lavorare - facebook.com facebook