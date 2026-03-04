Addio a Willy il randagio amato del quartiere Cavoni

Nel quartiere Cavoni di Frosinone si piange la scomparsa di Willy, il cane randagio conosciuto e amato da molti residenti. Willy era un animale che spesso si aggirava tra le strade e i cortili del quartiere, diventando un punto di riferimento per chi lo incontrava. La sua presenza ha lasciato un segno nella comunità locale.

Il quartiere Cavoni di Frosinone piange la scomparsa di Willy, il randagio dal cuore grande che ha attraversato il Ponte dell’Arcobaleno. Nonostante la vita difficile e le ferite lasciate dalla leishmania, Willy ha saputo conquistare l’affetto e la stima di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. Willy non era un cane qualunque. Spirito libero, ha sempre preferito vivere la sua vita tra le strade del quartiere, scegliendo di sedersi sui marciapiedi e osservare il mondo con uno sguardo profondo e pieno di dignità. Pur rimanendo un randagio, non ha mai disturbato nessuno e si faceva accarezzare con dolcezza da chiunque si fermasse a donargli un po’ di attenzione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

