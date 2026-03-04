Addio a Rosario Di Vincenzo difese la porta del più grande Brindisi della storia

È deceduto a Genova, città in cui era nato, Rosario “Sarin” Di Vincenzo, portiere che ha giocato per il Brindisi in serie B e ha totalizzato 87 presenze in tre campionati. La sua morte è avvenuta mercoledì 4 marzo all’età di 84 anni. Di Vincenzo è stato tra i protagonisti della squadra guidata da Franco Fanuzzi e Luis Vinicio.

"Sarin", una delle leggende del calcio brindisino, si è spento all'età di 84 anni. Con la maglia dell'Inter vinse una Coppa Campioni e due Scudetti. Franco Fanuzzi lo portò in biancazzurro, nel 1972 BRINDISI - È morto a Genova, sua città natale, nella giornata di mercoledì 4 marzo all'età di 84 anni, Rosario "Sarin" Di Vincenzo, il portiere che fu uno dei pilastri della squadra di Franco Fanuzzi e Luis Vinicio, che difese la porta del Brindisi in serie B, con 87 presenze in tre campionati, dal 1972 al 1975. "Sarin" Di Vincenzo ha indossato maglie importanti come quelle dell'Inter, del Genoa, della Sampdoria, della Lazio e dell'Imperia. «Dopo il ritiro ha continuato a dedicarsi con passione alla crescita sportiva delle nuove generazioni, trasmettendo i valori autentici dello sport e allenando per anni sia a livello professionistico che nelle formazioni giovanili del territorio».