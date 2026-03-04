Addio a Lucio Allorca? L’Otello di ‘Un posto al sole’ sta bene

Nelle ultime ore è circolata una notizia non confermata riguardo alla presunta morte di Lucio Allocca, attore di 82 anni noto per aver interpretato Otello Testa nella soap opera “Un posto al sole”. Tuttavia, non ci sono fonti ufficiali che attestino questa informazione e l’attore sembra stare bene. La voce circola senza conferme ufficiali e non ci sono ulteriori dettagli disponibili.

Sta circolando nelle ultime ore una notizia priva di fondamento sulla presunta morte di Lucio Allocca, attore 82enne noto al grande pubblico per il ruolo di Otello Testa nella storica soap Un posto al sole. A smentire con fermezza è la figlia Federica Allocca, che ha chiarito che si tratti di una fake news. "Stiamo ricevendo numerose telefonate e messaggi di cordoglio, ma non c'è alcun motivo di preoccupazione: papà sta benissimo". Lucio Allocca, nato a Napoli il 5 luglio 1943, è uno dei volti più amati della televisione italiana e continua a godere dell'affetto del pubblico.