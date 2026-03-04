Addio a Lucio Allocca? L’Otello di ‘Un posto al sole’ sta bene

Negli ultimi tempi si diffonde una voce senza fondamento sulla presunta scomparsa di Lucio Allocca, attore di 82 anni noto per aver interpretato Otello Testa nella soap opera Un posto al sole. La notizia circola online, ma non ci sono conferme ufficiali sulla sua condizione di salute o eventuali eventi recenti. Allocca, che ha raggiunto una vasta notorietà con il suo ruolo, al momento sta bene.

Sta circolando nelle ultime ore una notizia priva di fondamento sulla presunta morte di Lucio Allocca, attore 82enne noto al grande pubblico per il ruolo di Otello Testa nella storica soap Un posto al sole. A smentire con fermezza è la figlia Federica Allocca, che ha chiarito che si tratti di una fake news. “Stiamo ricevendo numerose telefonate e messaggi di cordoglio, ma non c’è alcun motivo di preoccupazione: papà sta benissimo”. Lucio Allocca, nato a Napoli il 5 luglio 1943, è uno dei volti più amati della televisione italiana e continua a godere dell’affetto del pubblico. Ieri in Campania: Proteste a Bagnoli per l’America’s Cup, assalto al. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

