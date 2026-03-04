Ada Cosco domani su Radio Amore Catanzaro si occuperà di guerra in Medio Oriente

Domani, giovedì 5 marzo 2026, Ada Cosco sarà in onda su Radio Amore Catanzaro tra le 8:00 e le 9:00. La giornalista parlerà della situazione in Medio Oriente, offrendo aggiornamenti e analisi sulla crisi attuale. La trasmissione sarà trasmessa sui canali FM 87.90 e 99.20 e sarà disponibile anche in streaming online.

Domani, giovedì 5 marzo 2026, dalle ore 8:00 alle 9:00, su Radio Amore Catanzaro (FM 87.90 e 99.20 oppure in streaming da tutto il mondo su radioamorecatanzaro.com ), la conduttrice Ada Cosco affronterà i temi legati alla guerra in Medio Oriente. Al centro della trasmissione, le ultime notizie sul conflitto in Iran e nel Golfo Persico, tra bombardamenti, lanci di missili e droni, e le possibili conseguenze per l’Italia e l’Europa. Si discuterà anche della successione politica in Iran, con il figlio dell’Ayatollah Khamenei indicato come possibile nuova Guida Suprema, e delle implicazioni di sicurezza per l’Europa. La trasmissione affronterà questioni cruciali come il rischio di escalation militare, la leva per i giovani italiani e la protezione dei cittadini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ada Cosco domani su Radio Amore Catanzaro si occuperà di guerra in Medio Oriente Medio Oriente, la guerra si allarga: raid su Beirut, missili sul Golfo. Decine di mortiTeheran, 2 marzo 2026 – Il conflitto in Medio Oriente si estende oltre l’asse Iran–Israele e coinvolge in modo crescente Libano e monarchie del... Guerra in Medio Oriente, Tajani: “Domani rientreranno in Italia i 200 studenti bloccati nelle zone a rischio”Il rimpatrio degli studenti italiani bloccati in Iran entra nella sua fase operativa.