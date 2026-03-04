Achille Lauro il messaggio prima del tour che commuove | Non aver paura

Achille Lauro si prepara a partire con il suo nuovo tour, che inizierà oggi 4 marzo al Palasele di Eboli. I fan sono in attesa di assistere alle esibizioni e alla scaletta, mentre l’artista ha condiviso un messaggio che invita a non aver paura. La data di inizio segna l’inizio di una serie di concerti che coinvolgeranno diverse città.

I fan di Achille Lauro sono in attesa della partenza del tour dell'artista, a cui si dà il via oggi 4 marzo dal Palasele di Eboli, e c'è grande curiosità intorno alla scaletta. Alla vigilia della prima data, Lauro ha condiviso un messaggio sui social, un testo che ha scritto e che rappresenta qualcosa di importante per lui e per i tanti fan che lo seguono: una dedica per tutti i "Comuni Mortali". Achille Lauro, il messaggio alla vigilia del tour Oggi 4 marzo è in partenza il tour di Achille Lauro, che lo porterà nei palazzetti d'Italia, da Roma a Casalecchio di Reno, e ha già registrato alcuni sold out, con date aggiuntive che sono state previste proprio per rispondere alla richiesta. 🔗 Leggi su Dilei.it

