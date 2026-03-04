Achille Lauro si prepara a partire con il suo nuovo tour, che inizierà oggi 4 marzo al Palasele di Eboli. I fan sono in attesa di assistere alle esibizioni e alla scaletta, mentre l’artista ha condiviso un messaggio che invita a non aver paura. La data di inizio segna l’inizio di una serie di concerti che coinvolgeranno diverse città.

I fan di Achille Lauro sono in attesa della partenza del tour dell'artista, a cui si dà il via oggi 4 marzo dal Palasele di Eboli, e c'è grande curiosità intorno alla scaletta. Alla vigilia della prima data, Lauro ha condiviso un messaggio sui social, un testo che ha scritto e che rappresenta qualcosa di importante per lui e per i tanti fan che lo seguono: una dedica per tutti i "Comuni Mortali". Achille Lauro, il messaggio alla vigilia del tour Oggi 4 marzo è in partenza il tour di Achille Lauro, che lo porterà nei palazzetti d'Italia, da Roma a Casalecchio di Reno, e ha già registrato alcuni sold out, con date aggiuntive che sono state previste proprio per rispondere alla richiesta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Achille Lauro, il messaggio prima del tour che commuove: “Non aver paura”

Sanremo: Achille Lauro commuove con omaggio alle vittimeAchille Lauro ha trasformato il palco dell'Ariston in un tempio di emozione, dedicando Perdutamente alle vittime del rogo di Crans-Montana.

Per il saluto ad Achille le note di Achille Lauro che cantava con mammaIl dolore straziante dei genitori, il ricordo degli amici e quel brano di Achille Lauro che cantava a squarciagola con la mamma che ora accompagna la...

Sanremo, Achille Lauro omaggia le vittime della strage di Crans Montana

Una selezione di notizie su Achille Lauro.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Achille Lauro omaggia le vittime di Crans-Montana con 'Perdutamente'; A Sanremo Achille Lauro omaggia le vittime di Crans-Montana; Achille Lauro, lacrime a Sanremo per l'omaggio ai ragazzi di Crans Montana: Spero la mia musica abbia confortato; Achille Lauro a Sanremo canta Perdutamente per le vittime di Crans-Montana, è standing ovation: Un dovere.

Achille Lauro e l'omaggio alle vittime di Crans Montana a Sanremo/ Non sono solo canzonetteLa seconda serata sanremese è quella dell’impresa di Achille. Non siamo nell’Iliade, ma Achille Lauro, come l’eroe omerico, affronta la battaglia e non avendo di ... ilmessaggero.it

Achille Lauro e ‘Perdutamente’ a Sanremo 2026, omaggio alle vittime di Crans-Montana. Fontana: Toccante ed emozionante, grazieIl governatore della Lombardia ha postato l’esibizione del cantante romano sui suoi profili social. Poi un ricordo: Inevitabile che siano ricomparse nei miei occhi le immagini di una mamma che con di ... ilgiorno.it

Un racconto in prima persona e con le voci di tanti ospiti come Pausini, Nannini, Elodie e Achille Lauro. #riccardococciante #ilmionomeèriccardococciante x.com

Dopo Sanremo, Laura Pausini ha dedicato parole di gratitudine e affetto ad Achille Lauro, ricordando l’intensità del momento condiviso sul palco: “Ci sono canzoni che attraversano il tempo, e ci sono momenti che lo fermano. ‘16 marzo’ per me è stato questo: facebook