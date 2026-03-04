Acf vittoria di prestigio per l' Under 17 che vince contro le campionesse in carica di categoria

L'Under 17 dell'Acf ha ottenuto una vittoria importante contro le attuali campionesse in carica di categoria. La partita si è svolta ad Arezzo e si è conclusa con un successo che evidenzia la competitività della squadra. La sfida si è giocata il 4 marzo 2026 e ha visto le giovani atlete affrontare un avversario di alto livello.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Acf, vittoria di prestigio per l'Under 17 che vince contro le campionesse in carica di categoria. Pareggio per l'Under 15. Under 12 impegnata in un doppio appuntamento UNDER 17: ACF AREZZO – ROMA 1-0 Giornata da incorniciare per le cittine dell'Under 17. La formazione guidata da mister Spataro supera la Roma, campionessa in carica della categoria, nella gara valida per la quarta giornata della fase nazionale. A decidere l'incontro è la rete di Morgenni al 29', al termine di una prestazione solida e determinata da parte delle amaranto. Grazie a questo risultato di grande prestigio, l'ACF Arezzo sale a 9 punti in classifica, agganciando Fiorentina e Pineto ai primi posti in classifica.