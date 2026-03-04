In campo, J. Martinez si dimostra sicuro anche sotto pressione, coprendo bene su Paz e respingendo gli attacchi. Acerbi mostra la sua esperienza, mentre Sucic si fa notare per alcuni errori e fuori giri. Pio si trova in difficoltà, in apnea durante tutta la partita. Bisseck invece si impegna, anche se commette alcune sbavature e rischi.

J. MARTINEZ 6.5. Non trema sulla pressione comasca. Mura Vojvoda e va giù bene su Paz. BISSECK 6. Incespica, scivola, pasticcia e rischia. Ma si rialza e in area fa valere i suoi centimetri. ACERBI 6,5. L’anagrafe dice 38 anni: nelle letture si sentono tutti, esperienza e acume. Con qualche prevedibile calo. BASTONI 6. Fischiato anche al Sinigaglia, risponde con efficacia sull’uomo e con i soliti tocchi in impostazione. Spinge poco. DARMIAN 5,5. Appena 159 minuti di campo fin qui, anche causa infortunio al soleo. Si sentono, nonostante l’applicazione. Palo d’orgoglio. SUCIC 5. Tecnica, passo: non emergono se non a (rari) sprazzi. Va fuori giri a più riprese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Acerbi d’esperienza. Fuori giri Sucic. E Pio è in apnea

Leggi anche: Inter-Arsenal, le pagelle. Acerbi l’ultimo a mollare. Sucic, che sorpresa!

Pagelle Parma Inter: Dimarco decide, Pio lotta, Sucic spreca!di Giuseppe ColicchiaPagelle Parma Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo al Tardini, sfida valevole per la 19^ giornata del campionato di...

Altri aggiornamenti su Acerbi d'esperienza Fuori giri Sucic E...

Discussioni sull' argomento Acerbi d’esperienza. Fuori giri Sucic. E Pio è in apnea; Acerbi pronto a dire addio all’Inter, cambio maglia a costo zero; Acerbi pronto a salutare l'Inter: quale sarà la sua destinazione? ?; Il Bologna pesca in casa Inter: pronto il colpo a zero.

Acerbi pronto a dire addio all’Inter, cambio maglia a costo zeroFrancesco Acerbi è pronto a salutare l’Inter alla fine del campionato in corso con il difensore nerazzurro che è in scadenza di contratto nel prossimo giugno. calciomercato.it

Acerbi e Bastoni danno garanzie in difesa , Valle si mangia un gol incredibile e Butez fa più il regista che il portiere #SportMediaset facebook

Voti #ComoInter Inter J. Martinez 6; Bisseck 6 Acerbi 6.5 Bastoni 6.5; Darmian 6 Calhanoglu 5 Sucic 5 Carlos Augusto 6; Diouf 5 Frattesi 6 P. Esposito 5.5 Subs M. Thuram 5.5 Dumfries 6 Zielinski 6 Luis Henrique sv Mkhitaryan sv x.com