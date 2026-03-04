Accusato di aver rapinato la modella di OnlyFans si difende | Ho preso i soldi per custodirli

Un uomo albanese di 23 anni, arrestato nella notte tra sabato e domenica con l’accusa di aver rapinato la fidanzata, una modella di OnlyFans, ha dichiarato di aver preso i soldi per custodirli. Durante l’udienza al Tribunale di Rimini, ha fornito una versione dei fatti diversa rispetto alle accuse mosse contro di lui. L’indagine continua per chiarire l’accaduto.

Il fidanzato della vittima finito in manette si discolpa davanti al giudice: "Abbiamo litigato dopo aver alzato il gomito ma non c'è stata nessuna rapina" Una versione dei fatti completamente diversa quella che l'albanese 23enne, arrestato dalla Polizia nella notte tra sabato e domenica scorsa con l'accusa di aver rapinato la fidanzata nota modella di OnlyFans, ha raccontato al gip del Tribunale di Rimini durante l'udienza per la convalida del fermo. Il ragazzo, già sottoposto al divieto di dimora in città e assistito dall'avvocato Giuliano Renzi, ha spiegato di essere venuto a Rimini nonostante il provvedimento restrittivo in quanto nel suo appartamento fuori provincia erano in corso dei lavori di ristrutturazione ed era andato così ad abitare nella casa della compagna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

