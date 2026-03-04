Accoltellamento sul bus a Rivarolo il 15enne resta in carcere

Un quindicenne di nazionalità albanese si trova in carcere e sarà trasferito a Torino dopo aver accoltellato un quattordicenne tunisino durante una lite su un autobus della linea 7 a Genova. L’episodio è avvenuto sabato scorso, al termine di un alterco tra i due giovani. L’aggressione si è conclusa con il ferimento del ragazzo tunisino al torace e all’addome.

Il gip del Tribunale dei minori dispone il trasferimento a Torino. Il ragazzo ha confermato la lite e il precedente, il 14enne ferito non è in pericolo di vita Lo ha deciso il gip del Tribunale per i minorenni al termine dell’udienza di convalida svoltasi questa mattina. L’episodio è avvenuto in piazza Pallavicini, nel quartiere di Rivarolo. Secondo quanto ricostruito, alla base dell’aggressione ci sarebbe un precedente tra i due ragazzi: uno schiaffo che il quindicenne avrebbe dato al fratello minore della vittima, di 12 anni. Dalle immagini delle telecamere interne del bus emergerebbe che il quattordicenne avrebbe colpito con un calcio il coetaneo, che avrebbe reagito estraendo un coltello acquistato nei mesi scorsi in centro storico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Tredicenne accoltellato sul bus a Genova Rivarolo, sedicenne in questuraUn tredicenne è stato accoltellato mentre si trovava a bordo di un autobus della linea 7 a Rivarolo, in via Durazzo Pallavicino, sabato verso le 20.

Accoltella un 14enne sul bus a Rivarolo vicino Genova, minorenne italo-albanese fermato per l'aggressioneUn ragazzo di 14 anni di origine tunisina è stato accoltellato su un bus a Rivarolo, Genova.

Tutti gli aggiornamenti su Accoltellamento sul bus a Rivarolo il....

Temi più discussi: Accoltellato a Rivarolo, arrestato un 15enne. La violenza ripresa dalle telecamere sull'autobus; Accoltellamento sul bus, potrebbe essere applicato il nuovo decreto sicurezza; Ragazzino accoltellato su un autobus a Genova, arrestato un minorenne; Accoltella un 14enne sul bus a Rivarolo vicino Genova, minorenne italo-albanese fermato per l'aggressione.

Accoltellamento sul bus a Rivarolo: il quindicenne resta in carcere, il movente è uno schiaffo al fratellino della vittimaIl quattordicenne ferito, trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Villa Scassi, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sebbene le ferite fossero profonde, i medici hanno ... lavocedigenova.it

Accoltellamento sul bus a Rivarolo, il 15enne resta in carcereIl gip del Tribunale dei minori dispone il trasferimento a Torino. Il ragazzo ha confermato la lite e il precedente, il 14enne ferito non è in pericolo di vita ... genovatoday.it

Torre di Santa Maria: lite tra amici finisce a coltellate Un diverbio tra due giovani sfocia in un accoltellamento questa mattina. Un 25enne è stato portato in pronto soccorso, non grave per fortuna, e l’aggressore in caserma. #laprovinciaunicatv #teleunica #news facebook

Dietro accoltellamento sul bus lo schiaffo al fratellino della vittima x.com