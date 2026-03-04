Accoltellamento e violenza sessuale le voci dei cittadini sulla sicurezza intorno alla tramvia

Negli ultimi trenta giorni lungo la linea T2 della tramvia sono stati segnalati diversi episodi di criminalità, tra cui un accoltellamento avvenuto durante una rapina e una violenza sessuale su un minorenne. I cittadini esprimono preoccupazione riguardo alla sicurezza dell'area, mentre le autorità hanno registrato i fatti e avviato le indagini. La situazione ha suscitato discussioni tra chi utilizza quotidianamente il servizio di trasporto pubblico.

Un accoltellamento a scopo di rapina fino ad arrivare a una violenza sessuale su un minorenne. Crimini verificatisi nell'ultimo mese lungo la linea T2 della tramvia. Una linea, quella che collega l’aeroporto di Peretola con piazza San Marco, utilizzata da residenti, pendolari, turisti e studenti che al mattino vanno e vengono dal centro storico. Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 1° marzo nei pressi della fermata Rosselli, nell’omonimo viale. Un 43enne peruviano sarebbe stato avvicinato da cinque connazionali che avrebbero tentato di sottrargli il portafoglio. Alla reazione della vittima, che si è rifiutata di consegnarlo, uno degli aggressori avrebbe estratto un coltello. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Sicurezza, cittadini ancora in piazza: "Esasperati da spaccio e violenza. Presidio davanti alla stazione""Residenti esasperati da urla, litigi, spaccio e violenza a ogni ora del giorno e della notte".

Regione, scontro sulla legge anti-violenza sessuale. "Passo indietro per le donne". "Più tutele per le vittime"L'assemblea legislativa dell'Umbria si schiera contro il Governo riguardo alla proposta di Decreto Legge sul reato che intende eliminare il principio...

Tutti gli aggiornamenti su Accoltellamento e violenza sessuale le....

Temi più discussi: Atalanta-Napoli in tv, parolacce per il rigore negato: la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella; Ragazzino accoltellato sul bus, Filt Cgil: Basta violenza sui bus, la sicurezza non si costruisce attraverso norme repressive e liberticide -; Violenza in strada. Accoltellato al cuore un 22enne all’Aurelio; Tramvia di notte, incubo senza fine: ragazzo di 17 anni violentato da un nordafricano la notte di San Valentino.

Legge sulla violenza sessuale: com'era, com'è e come sarà. Una spiegazioneLa nuova formulazione del reato di violenza sessuale, scritta da Giulia Bongiorno, sta causando molte discussioni. L'opposizione sostiene che sia stato tradito il patto tra Giorgia Meloni e Elly ... huffingtonpost.it

Il disegno di legge contro la violenza sessuale cambia di nuovo, sparisce il consenso e resta la delusioneContro la violenza sessuale, la presidente leghista della commissione di Giustizia del Senato Giulia Bongiorno ha presentato, la scorsa settimana, una nuova formulazione del testo in cui, magicamente, ... wired.it

Accoltellamento sul bus a Rivarolo: il quindicenne resta in carcere, il movente è uno schiaffo al fratellino della vittima x.com

Torre di Santa Maria: lite tra amici finisce a coltellate Un diverbio tra due giovani sfocia in un accoltellamento questa mattina. Un 25enne è stato portato in pronto soccorso, non grave per fortuna, e l’aggressore in caserma. #laprovinciaunicatv #teleunica #news facebook