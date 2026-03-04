Accadde oggi | 4 marzo muore il capitano della Fiorentina Davide Astori

Il 4 marzo 2018, il capitano della Fiorentina, Davide Astori, venne trovato senza vita nella sua camera d'hotel, dove la squadra si preparava per la partita contro l’Udinese. La notizia si diffuse rapidamente, lasciando sgomento tra tifosi e addetti ai lavori. La sua morte improvvisa portò a una sospensione delle attività sportive e a un’ondata di commozione generale.

