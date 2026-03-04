Accabadora tradizione sarda

Un concerto narrativo apre la rassegna teatrale ‘Parole, Sapori ed Emozioni’ al Circolo Fantoni, con l’obiettivo di portare sul palco una rappresentazione che unisce musica e narrazione ispirata alla tradizione sarda dell’Accabadora. L’evento coinvolge artisti e pubblico in un momento dedicato a raccontare una storia attraverso un coinvolgente mix di suoni e parole.

Un concerto narrativo per inaugurare la rassegna teatrale 'Parole, Sapori ed Emozioni' al Circolo Fantoni. Un'iniziativa targata Eventi Salute Società Spettacolo e Associazione culturale Fantoni (da un'idea di Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri, in collaborazione con Alberto Grassi) che domani alle 21.15 (dalle 20, prima, la cena a tema), proporrà 'Accabadora - l'ultima madre' con il collettivo 'Tra parola e musica': una rappresentazione scenica ispirata all'omonimo libro di Michela Murgia sulla mistica figura dell'Accabadora, appartenente alla tradizione sarda, in un quotidiano confronto con il mistero dell'esistenza. 'Acabar', in spagnolo, significa 'finire'.