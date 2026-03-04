Abitare il silenzio | incontri conviviali e riflessivi di Antoniano

Tornano gli appuntamenti di "Abitare il silenzio", la rassegna di incontri conviviali e riflessivi che invita a rallentare e a riscoprire il valore dell'ascolto, del tempo condiviso e della presenza. Attorno a una tavola essenziale, nella Mensa Padre Ernesto di Antoniano, il gesto semplice del condividere il pane diventa occasione per aprire uno spazio di meditazione attraverso parole e musica. Il terzo appuntamento della stagione sarà mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 19.30 e, cogliendo spunto dal tempo di Quaresima, sarà dedicato al tema della Croce attraverso un percorso che unisce musica e arte. Antoniano, oggi diretto da Fr. Giampaolo Cavalli, nasce nel 1954 a Bologna dal desiderio di Padre Ernesto Caroli di mettersi al servizio dei più svantaggiati, valorizzando in parallelo il talento dei più giovani.