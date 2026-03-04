abilmente milano dal 26 al 29 marzo la festa della creatività al superstudio maxi

Da 26 a 29 marzo 2026, il Superstudio Maxi di Milano ospita la manifestazione Abilmente, organizzata da Italian Exhibition Group. La fiera è dedicata alla manualità creativa e coinvolge espositori e visitatori che si confrontano tra workshop, mostre e occasioni di shopping legate all’artigianato. L’evento si svolge nel capoluogo lombardo, attirando appassionati e professionisti del settore.

Si avvicina la tappa meneghina di Abilmente. La manifestazione firmata Italian Exhibition Group (IEG) dedicata alla manualità creativa torna a colorare il Superstudio Maxi di Milano dal 26 al 29 marzo 2026. Dopo le edizioni di Vicenza e Roma, Abilmente porta anche nel capoluogo lombardo il. Al Superstudio Maxi di Milano, dal 23 al 25 gennaio, si rinnova l'appuntamento con la Milano Tattoo Convention, giunta alla sua 29esima edizione. IEG, ABILMENTE MILANO DAL 26 AL 29 MARZO IN SCENA AL SUPERSTUDIO MAXI(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 marzo 2026 – Si avvicina la tappa meneghina di Abilmente. La manifestazione firmata Italian Exhibition Group (IEG) dedicata alla manualità creativa torna a colorare il S