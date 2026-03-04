Abbiamo vinto 4 Ristoranti la gioia di chef Brancati | Il viaggio continua con il cuore ancora più grande

Da reggiotoday.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Royal Reef si è classificato primo tra i quattro ristoranti in gara nel noto programma televisivo di Alessandro Borghese. Le parole del cuoco reggino in un post sui social "Carissimi amici, clienti e tutti voi che mi avete sostenuto con il vostro affetto e i vostri complimenti. è quasi difficile trovare le parole per descrivere quello che provo. Abbiamo vinto 4 Ristoranti! E questa vittoria, credetemi, non è solo mia o del ristorante. È nostra, di tutti noi". "Voglio ringraziare, - continua Brancati nel suo post - dal profondo del cuore, delle figure fondamentali: mio padre e i miei zii. Loro sanno bene quanti sacrifici, quante notti insonni e quanti sogni sono stati tessuti per tanti, tantissimi anni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Vigilia di Natale: il rinomato chef reggino Brancati svela il menù perfetto da portare a tavolaLa vigilia di Natale si avvicina e, con essa, la classica domanda che molte signore (e non solo) si pongono: cosa portare in tavola per stupire amici...

"Ce l'ho messa sempre tutta, ma qualcosa non ha funzionato. Probabilmente è arrivato più il personaggio che la persona": falliti i ristoranti di chef Elis Marchetti

