Abbiamo vinto 4 Ristoranti la gioia di chef Brancati | Il viaggio continua con il cuore ancora più grande

Il Royal Reef si è classificato primo tra i quattro ristoranti in gara nel noto programma televisivo di Alessandro Borghese. Le parole del cuoco reggino in un post sui social "Carissimi amici, clienti e tutti voi che mi avete sostenuto con il vostro affetto e i vostri complimenti. è quasi difficile trovare le parole per descrivere quello che provo. Abbiamo vinto 4 Ristoranti! E questa vittoria, credetemi, non è solo mia o del ristorante. È nostra, di tutti noi". "Voglio ringraziare, - continua Brancati nel suo post - dal profondo del cuore, delle figure fondamentali: mio padre e i miei zii. Loro sanno bene quanti sacrifici, quante notti insonni e quanti sogni sono stati tessuti per tanti, tantissimi anni.

