Abbiamo un quinto candidato sindaco

Un nuovo candidato si è aggiunto alla corsa per il sindaco alle prossime elezioni comunali del 2027. Si tratta di un quinto nome che si unisce a quelli già annunciati di Lepore, Favia, Forchielli e Zanni. La presenza di questa candidatura amplia la lista dei contendenti in vista delle consultazioni che si svolgeranno tra circa due anni.

Dopo quelle di Lepore, Favia, Forchielli e Zanni, è arrivata un'altra candidatura per le elezioni comunali del 2027. Si tratta di Vincenzo Fazio, portavoce del comitato ‘Attacchiamoci al tram’. Fazio ha ufficializzato la sua candidatura come nuovo sindaco di Bologna attraverso la pagina Facebook del movimento contrario al tram. In un video, Fazio dice che questo “è il momento di credere che Bologna può cambiare, e per questo che mi candido a sindaco. Stavolta voglio scendere in campo in prima persona. Con il movimento che abbiamo sempre avuto voglio fare una lista di bolognesi, di persone che vivono, abitano e sono cresciute a Bologna, per cambiare questa città e farla tornare a misura d'uomo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

