Abbazia di San Rabano storia degli scavi

Durante il Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale è stato presentato il volume dedicato agli scavi dell’Abbazia di San Rabano. La pubblicazione raccoglie i risultati delle ricerche condotte negli ultimi anni e fornisce nuovi dettagli sulla struttura e sulla storia dell’edificio. La presentazione ha coinvolto archeologi e studiosi che hanno illustrato le principali scoperte fatte nel sito.

È stato presentato nell'ambito di 'Tourisma – Salone dell'Archeologia e del Turismo Culturale', il volume "L'abbazia di San Rabano. Storia degli scavi (1995-2006)" di Anna Wentkowska e Massimo De Benetti (Innocenti Editore). L'incontro si è svolto nel Palazzo dei Congressi di Firenze, alla presenza di studiosi, operatori del settore e pubblico interessato ai temi dell'archeologia e della valorizzazione del patrimonio culturale. A dialogare con gli autori è stato il professor Massimo Cultraro, Dirigente di ricerca del Cnr Ispc. Il volume presenta per la prima volta in maniera organica i risultati delle indagini archeologiche condotte tra il 1995 e il 2006 nell'Abbazia di San Rabano, nel cuore del Parco della Maremma.