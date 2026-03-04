Aaron Gordon potrebbe tornare in campo già venerdì contro i Knicks. Le ultime notizie indicano che il giocatore dei Denver Nuggets sta seguendo un percorso di recupero e potrebbe essere disponibile per la prossima partita. La squadra si prepara a riaccogliere il suo contributo dopo un periodo di assenza, con la speranza di vedere il giocatore in campo durante questa settimana.

Le indicazioni sull’immediato rientro di aaron gordon segnano un passo decisivo per i denver nuggets, con una possibile presenza già nel corso della settimana e una valutazione mirata della condizione fisica in vista della postseason. La gestione della situazione punta a garantire una ritrovata continuità di rendimento, evitando ricadute e assicurando una componente fisica adeguata per tutto il trittico di partite chiave che precede i playoff. Secondo le informazioni disponibile, aaron gordon potrebbe tornare in campo entro pochi giorni, con una possibile partecipazione alla sfida contro i New York Knicks prevista per venerdì. Il team?? punta a reintegrare l’atleta in modo controllato, mantenendo alta l’attenzione sulla gestione del carico e sulla tenuta a livello muscolare, per offrire una rotazione affidabile nel finale di stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Aaron Gordon punta al rientro venerdì contro i Knicks

Il campione Nba Aaron Gordon al PalaSerradimigniUna visita nel ricordo del fratello maggiore Drew Gordon, morto l'anno scorso a causa di un incidente stradale. Aaron Gordon, vincitore del titolo Nba 2023 con i Denver Nuggets ha fatto tappa questa ... unionesarda.it