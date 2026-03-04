A Sermoneta Il Silenzio delle Dee | i miti antichi riletti dalle artiste

A Sermoneta sarà inaugurata nella Giornata Internazionale della Donna una mostra intitolata “Il Silenzio delle Dee”. La collettiva presenta opere di artiste che interpretano i personaggi femminili dei miti antichi, offrendo una rilettura contemporanea di figure leggendarie. L’evento mira a mettere in luce le rappresentazioni femminili della mitologia attraverso le creazioni artistiche delle partecipanti.

Sarà inaugurata nella Giornata Internazionale della Donna "Il Silenzio delle Dee" una collettiva femminile che vuole dare voce ai personaggi femminili dei miti antichi. L'esposizione rientra tra gli eventi promossi dall'Amministrazione Comunale in questa occasione. Dee, ninfe ed eroine hanno subito rapimenti, violenze, metamorfosi in nome di un ordine naturale superiore, di irrefrenabili passioni. Fino a tempi recenti, anche il diritto italiano considerava la violenza sessuale un reato contro la morale e non contro la persona. L'esposizione diventa così una rilettura dei miti utile a comprendere meglio il presente. Le protagoniste della mitologia tornano ad avere voce e a farci riflettere su leggi, abitudini, narrazioni contemporanee.

