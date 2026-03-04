A scuola con un taser artigianale a ricreazione | Vicenda gravissima

Durante la ricreazione in una scuola superiore di Imola, uno studente ha portato un taser artigianale, creando una situazione di grave preoccupazione tra insegnanti e studenti. La presenza dell’arma improvvisata ha generato senza mezzi termini un allarme sicurezza, portando all’intervento delle autorità. La vicenda è considerata molto seria e ha suscitato immediatamente una forte attenzione tra chi frequenta l’istituto.

Imola, 4 marzo 2026 – Un semplice gioco di ricreazione si è trasformato in un allarme sicurezza per una scuola superiore della città. Due studenti, rincorrendosi lungo il corridoio durante la pausa delle 11, hanno attirato l’attenzione di un insegnante per il rumore di una scarica elettrica. I carabinieri, intervenuti subito dopo la chiamata del docente, hanno sequestrato uno storditore, “verosimilmente artigianale” secondo quanto ricostruito dagli stessi militari dell’Arma, che uno dei ragazzi aveva con sé. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l’episodio ha evidenziato quanto possa essere fragile la sicurezza all’interno degli istituti scolastici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Porta a scuola un taser artigianale e ci "gioca" con un compagno: prof allerta i Carabinieri, sequestrato

Minorenne viene sorpreso con un taser artigianale: scatta la denuncia dei Carabinieri

