A Sanremo la gente mi vedeva intontita dicevano che non avevo voglia Erano i farmaci stavo affrontando depressione e attacchi di panico | le parole di Chiara Iezzi

Nel 2023, Chiara Iezzi è tornata a esibirsi sul palco di Sanremo insieme alla sorella Paola, dopo aver affrontato un periodo difficile. Durante la sua partecipazione, ha spiegato che in passato era percepita come intontita e apatica dal pubblico, ma in realtà stava combattendo con depressione e attacchi di panico, causati dall’assunzione di farmaci.

Nel 2023 è tornata con la sorella Paola a fare “Furore” sulle scene musicali, (ri)partendo dal palco di Sanremo. Quel momento di festa, però, per Chiara Iezzi non è stato dei più semplici, perché si è trovata a fare i conti con una fase personale delicata. “Stavo affrontando un periodo di depressione e attacchi di panico” racconta a Verissimo nella puntata del 28 febbraio. “La bellissima idea di tornare a Sanremo era meravigliosa e al tempo stesso mi sentivo insicura di non riuscire a essere al mio meglio su un palco così bello e difficile, perché Sanremo ti incute timore, vuoi essere perfetto”. La cantante prosegue mettendo in luce la... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

