A Nardò Camise Pierte - Epilogo del turismo di massa in Salento

A Nardò, nel teatro comunale, si tiene la rappresentazione di “Camise Pierte - Epilogo del turismo di massa in Salento”, interpretata da Simone Miglietta. La sedicesima stagione teatrale del teatro ospita questa produzione, che affronta il tema del turismo di massa nella regione. L’evento si svolge in un contesto culturale locale, attirando il pubblico interessato a riflettere sulla situazione attuale.

NARDO' - È la volta di Simone Miglietta con il suo "Camise Pierte - Epilogo del turismo di massa in Salento" sul palco della sedicesima stagione teatrale del Teatro comunale di Nardò. L'appuntamento riguarda in particolare la sezione di teatro contemporaneo "Quarta Parete", che esplora linguaggi decisamente nuovi della scena più attuale, ed è per venerdì 6 marzo alle ore 21. Il Salento non vive solo l'estate: la subisce. Le spiagge si privatizzano, le città si svuotano di abitanti e si riempiono di turisti, hotel e locali di lusso. Lecce e Gallipoli diventano vetrine, mentre la cultura locale scompare. Dove prima c'era condivisione, ora c'è profitto.

