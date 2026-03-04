A Mondovisioni | The shadow scolar – Studiosi Ombra
Arezzo, 4 marzo 2026 – Mondovisioni: "The shadow scolar" – “Studiosi Ombra”. Un’indagine sull’industria globale dei saggi accademici su commissione, che collega studenti dei paesi ricchi e lavoratori sottoccupati in Kenya. Sabato 7 Marzo alle ore 17, al Teatro ex Collegio Santa Chiara a Castiglion Fiorentino.Quarto ed ultimo appuntamento con “Mondovisioni”, la rassegna di docu-film ispirata alla linea editoriale della rivista “Internazionale”. Questo sabato 7 Marzo alle ore 17, al Teatro ex Collegio Santa Chiara, di scena "THE SHADOW SCOLAR" – “Studiosi Ombra”, un’indagine sull’industria globale dei saggi accademici su commissione, che collega studenti dei paesi ricchi e lavoratori sottoccupati in Kenya. 🔗 Leggi su Lanazione.it
