A Misterbianco un nuovo spazio per edilizia e design | oltre 500 presenze all’inaugurazione

A Misterbianco è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato all’edilizia e al design, con oltre 500 persone presenti all’evento. La città si conferma un punto di riferimento a Catania, grazie alla sua posizione strategica e alla presenza di diverse aziende attive nel settore. L’apertura mira a rafforzare il settore locale e a offrire nuove opportunità commerciali.

In via Vincenzo Florio un'apertura che rafforza il ruolo del territorio come polo commerciale dell'area etnea. Negli ultimi anni Misterbianco ha consolidato una posizione molto importante a Catania, complice la posizione strategica e la presenza di numerose realtà produttive. Il territorio infatti è diventato un riferimento per il commercio e la logistica nell'area etnea. In questo contesto si inserisce l'inaugurazione, avvenuta il 21 febbraio, di un nuovo showroom dedicato all'edilizia e al design in via Vincenzo Florio 28. L'apertura è stata accompagnata da un evento serale che ha richiamato oltre 500 persone tra professionisti del settore, imprese, fornitori e cittadini curiosi di conoscere il nuovo spazio.