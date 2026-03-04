A Milano durante le Olimpiadi si è pedalato quanto un viaggio dalla Terra alla Luna andata e ritorno

Durante le Olimpiadi invernali a Milano, le persone hanno percorso una distanza equivalente a quella tra la Terra e la Luna andata e ritorno, pedalando incessantemente. Oltre a usare metropolitana, tram, taxi o camminare, molti cittadini si sono spostati in bicicletta, rendendo le due ruote uno dei mezzi più utilizzati per muoversi in città durante l’evento. La mobilità su due ruote ha avuto un ruolo significativo nel movimento quotidiano milanese.

Non solo metropolitana, tram, taxi o lunghe passeggiate per la città. Durante le Olimpiadi invernali Milano si è mossa (molto) su due ruote. E in città si è pedalato per 840.454 chilometri a bordo di e-bike e monopattini. Così tanta strada da essere equiparabile a un viaggio di andata e ritorno dalla Terra alla Luna. A diffondere i dati è stata Lime, società che gestisce il servizio in città: dal 6 al 22 febbraio, i milanesi e i turisti hanno percorso complessivamente 840.454 chilometri a bordo di e-bike e monopattini. Tanto quanto se avessero percorso la tratta Milano-Roma per ben 1.700 volte. Il cuore pulsante di questa rivoluzione "green" è stata Piazza San Babila.